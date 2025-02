(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

GIUSTIZIA. LA SALANDRA (FDI),GRAZIE A DELMASTRO PER L’INTERVENTO A #CONFRONTI,SECONDO MODELLO DIALOGO DI MELONI “Ringrazio il Sottosegretario Andrea Delmastro per il puntuale intervento oggi durante il primo panel del format #confronti,con il quale abbiamo affrontato i temi della giustizia di cittadinanza e di prossimità. Le questioni del 41 bis,per contrastare la criminalità e dell’edilizia carceraria,per risolvere in maniera strutturale l’atavico problema del sovraffollamento. Ringrazio,altresì,i colleghi parlamentari on. Pellicini e on. Dondi e il sen. Rapani per essere intervenuti a Lucera a dialogare con il territorio della provincia di Foggia sulla magistratura onoraria,le intercettazioni,l’equo compenso e molti altri argomenti che interessano da vicino i cittadini e i professionisti del mondo della legalità. Un modello di ascolto e dialogo,come quello che ha sempre caratterizzato l’azione politica di Giorgia Meloni,che stiamo sviluppando attraverso panel tematici,con il supporto del gruppo parlamentare di Fratelli d’Italia alla Camera e dell’ECR,per riportare sul territorio i temi centrali su cui sta lavorando il Governo e stiamo lavorando come partito”. Lo fa sapere in una nota il deputato di Fratelli d’Italia Giandonato La Salandra. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276