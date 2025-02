CS Città metropolitana di Roma capitale – Biolghini – Sostenibilità e futuro Circolare – la mostra a palazzo Valentini

(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Il 7 febbraio si è tenuto il Vernissage di apertura della mostra personale di Marco Angelini “Sostenibilità e futuro circolare”,curata da Maria Laura Perilli e patrocinata dalla Città Metropolitana di Roma Capitale. Sarà possibile visitare la mostra,a ingresso gratuito,presso la Sala della Pace di Palazzo Valentini fino al 28 febbraio. Un progetto artistico,quello di Marco Angelini,ispirato ad una “climate orientation” utile per portare anche l’arte ad una rigenerazione intellettuale ed emotiva in tema di ambiente e della sua salvaguardia. “Crediamo che l’arte sia un mezzo potentissimo per accompagnare il cambiamento,la riflessione e la presa di coscienza su ciascuna delle nostre azioni,in ogni campo: dall’inclusione e dall’accettazione delle diversità come al tema della sostenibilità e della lotta al cambiamento climatico,che va affrontato a livello globale come a livello dell’azione responsabile di tutti noi singoli. Le nostre città – ed è il lavoro che stiamo portando avanti su tanti fronti con l’amministrazione di Roma Capitale e Città metropolitana,con la guida del Sindaco Gualtieri – devono essere accompagnate verso un cambiamento sostenibile,che parli sì di ambiente,recupero,riuso e lotta allo spreco,ma anche di valori sociali di equità e rispetto. La sostenibilità è infatti diametralmente opposta alla disuguaglianza,qualsiasi sia il campo di applicazione: rappresenta un approccio fondamentale per affrontare le sfide globali attuali e future,legate non solo all’ambiente,ma anche all’equilibrio sociale,al contrasto a povertà e disuguaglianze,alla parità di genere come all’accesso al cibo. La sostenibilità infatti si può tenere insieme solo su tre pilastri,non solo ambientali ma anche sociali ed economici. Ed è per questo che consideriamo doppiamente importante sostenere iniziative come questa,per favorire la divulgazione dell’arte e soprattutto dei processi culturali a cui l’arte dà avvio,in modo unico e potente”. Tiziana Biolghini,Consigliera delegata Pari opportunità,Politica sociale,Cultura e Partecipazione Città metropolitana di Roma Capitale. Roma,7 febbraio 2025