(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

*Comunicato stampa* *IL SOSTEGNO AL SISTEMA UNIVERSITARIO SI TRASFORMA:* *nuovo accordo strategico per i progetti Cavallerizza e Butterfly Area* *Venerdì 7 febbraio* – La Fondazione Compagnia di San Paolo presenta il *nuovo modello di sostegno al sistema universitario* e racconta *insieme all’Università degli Studi di Torino* il recente *accordo strategico* siglato per lo sviluppo dei due grandi progetti dell’Ateneo ad alto impatto sul territorio: *Cavallerizza e Butterfly Area.* La Fondazione Compagnia di San Paolo,in linea con il Piano Pluriennale 2025-2028,ha riformulato le convenzioni universitarie in *accordi strategici* volti a garantire *sempre più coerenza con i mandati rettorali*,*semplificare la gestione delle risorse* e *amplificare l’impatto* delle iniziative,favorendo *collaborazioni interdisciplinari tra le Università* del territorio di riferimento. Si tratta di collaborazioni ad hoc con i singoli Atenei che non sono più vincolati a un triennio fisso,ma hanno una programmazione a lungo termine: le Università con nuova governance disporranno di *fondi per l’intero mandato di sei anni*,mentre quelli *in fase di transizione* riceveranno *risorse proporzionate agli anni rimanenti del rettore in carica*. All’Università degli Studi di Torino sono stati *destinati 5 milioni di euro* per il *periodo gennaio 2025 – giugno 2026*,con la possibilità di un ulteriore contributo fino a 2,5 milioni,per un totale di 7,5 milioni di euro. *”Con questo accordo e,più in generale,con il nuovo modello di sostegno al sistema universitario,vogliamo garantire strumenti più flessibili per sviluppare progetti trasformativi ad alto impatto,valorizzando la ricerca,l’innovazione didattica e il ruolo sociale dell’Ateneo” *dichiara *Marco Gilli*,Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo . “*L’obiettivo è quello di consolidare e accelerare un processo di sinergia tra gli Atenei del territorio,favorendo la collaborazione e la condivisione di competenze per fare della conoscenza prodotta a Torino un volano di crescita per il territorio e una leva per attrarre talenti e docenti a livello nazionale e internazionale”.* *“Iniziato l’ultimo anno di mandato,siamo allo sprint finale,grazie al quale tutti gli sforzi fatti producono i risultati attesi” *dichiara *Stefano Geuna*,Rettore Università degli Studi di Torino * “Siamo particolarmente orgogliosi oggi di poter annunciare i progetti culturali che caratterizzano i due grandi interventi di trasformazione dell’Ateneo e del territorio torinese e metropolitano: l’hub delle industrie culturali e della creatività alla Cavallerizza Reale e l’hub scientifico e tecnologico della Città delle Scienze a Grugliasco. In questi anni abbiamo lavorato per una Università forte nella ricerca e nella formazione,capace di captare i reali bisogni del sistema produttivo locale ma,anche di tracciare linee di sviluppo rispondenti a una nitida visione di quale deve essere la nostra funzione in un territorio che cerca di creare nuove opportunità per tutti. Ecco allora che Cavallerizza e Butterfly Area si presentano come lo specchio del futuro della nostra Università. Abbiamo lavorato per far crescere l’Ateneo in Europa e nel mondo con il preciso intento di dare