COMUNE DI ANCONA – UFFICIO STAMPA – LAVORI CONSILIARI – COMUNICATO DI VENERDI 7 FEBBRAIO

Roma, 7 Febbraio 2025

LAVORI CONSILIARI: GLI APPUNTAMENTI DELLA PROSSIMA SETTIMANA Questo il calendario dei lavori del Consiglio e delle Commissioni consiliari della prossima settimana (dal 10 al 15.02.2025) MARTEDI' 11 FEBBRAIO 2025 Dalle ore 14.00 si riuniscono la IV Commissione (Servizi Sociali e socio- Sanitari,Edilizia Sanitaria,Volontariato Civico e Terzo Settore,Politiche dell'Integrazione,Pari Opportunità),la II Commissione (Urbanistica,Edilizia Residenziale,Patrimonio,Impianti Sportivi,Decoro Urbano,Verde Pubblico,Borghi) e la I Commissione (Affari Istituzionali,Rapporti Regione,Partecipazione Democratica,Sicurezza Urbana,Polizia Locale,Comunicazione): Arg. 43-2025 " MODIFICA AL REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA APPROVATO CON ATTO DI CONSIGLIO COMUNALE N.19 DEL 14/02/2022-ADEGUAMENTO ALLA LEGISLAZIONE REGIONALE E MODIFICHE PROCEDURALI. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE"; VENERDI' 14 FEBBRAIO 2025 Dalle ore 11.15 si riunisce la I Commissione (Affari Istituzionali,Rapporti Regione,Partecipazione Democratica,Sicurezza Urbana,Polizia Locale,Comunicazione): Arg. 327-2024 "APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI ANCONA E IL COMUNE DI NUMANA PER LA GESTIONE IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DELL'UFFICIO DI SEGRETERIA COMUNALE. PROPOSTA DI DELIBERAZIONE CONSILIARE".