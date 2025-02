(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

BULLISMO. AMICH (FDI): EDUCHIAMO AL RISPETTO RECIPROCO E A CONVIVERE IN RETE “Oggi si celebra la ‘Giornata contro il bullismo e il cyberbullismo’,un fenomeno allarmante e in espansione tra i giovani. Non una semplice commemorazione: è un momento di formazione e di riflessione collettiva,di confronto e di discussione ‘dedicata’. È cruciale affrontare queste tematiche,specialmente in un periodo come l’attuale,per sensibilizzare ed educare i ragazzi riguardo a un problema che può portare a conseguenze serie,talvolta (e purtroppo sempre più spesso) tragiche ed irreversibili. Ed è,soprattutto,essenziale riflettere su uno dei ‘canali’ attraverso i quali possono essere attuati gesti,anche reiterati e gravissimi,di bullismo: la rete. Una grande opportunità per la nostra epoca,che ha rivoluzionato la nostra vita: una grande risorsa che non deve essere utilizzata per fare del male ma come un ambiente in cui si rifletta la nostra concezione di civiltà e di convivenza”. È quanto ha dichiarato Enzo Amich,deputato di Fratelli d’Italia. Ufficio stampa Fratelli d’Italia Camera dei deputati /8276