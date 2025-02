(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Marco Fontana Responsabile Comunicazione Coordinamento Regionale Forza Italia Piemonte mobile: +39. *Comunicato Stampa* *Biglia (FI): 7 febbraio giornata nazionale contro il bullismo* “L’educazione e il rispetto per le giovani generazioni devono essere uno dei cardini della nostra società. Dobbiamo guardare con attenzione il loro percorso di crescita e non dobbiamo abbandonarli in balia di smartphone o delle nuove tecnologie,ma dobbiamo seguirli e consigliarli. I Dati della Sorveglianza HBSC Italia fanno emergere che,tra gli 11enni,il 17,2% dei ragazzi e il 21,1% delle ragazze sono vittime di cyberbullismo. Tra i 13enni,le percentuali sono del 12,9% per i maschi e del 18,4% per le femmine,mentre tra i 15enni si registrano il 9,2% dei ragazzi e l’11,4% delle ragazze. Dati pericolosi che necessitano di attenzione e che ci devono spingere a tenere alta la guardia nella vita di tutti i giorni. Nella giornata nazionale sul bullismo e sul cyberbullismo dati che ci devono far riflettere e aumentare il nostro impegno”. Ad affermarlo la consigliera regionale di Forza Italia astigiana Debora Biglia.