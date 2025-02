(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

Comune di Rimini Ufficio Stampa Rimini 7 febbraio 2025 Comunicato stampa Al via l’istruttoria pubblica per la gestione del progetto ‘Oltre alla Strada’ nato per frenare lo sfruttamento della prostituzione e proteggere la salute pubblica Per alcune donne,e uomini,la strada non è una via di passaggio,ma una realtà quotidiana segnata da soprusi,maltrattamenti e paure. Eppure,anche nelle situazioni più complesse,alberga la possibilità di cambiare direzione. Una testimonianza è quella di S.,una ragazza arrivata in Italia dal Brasile. Caduta nella tratta della prostituzione,la svolta è arrivata con l’incontro con le operatrici e gli operatori di ‘Oltre la Strada’,che l’hanno affiancata nel suo percorso di fuoriuscita: ora è alle prese con la sua nuova vita e sta svolgendo un tirocinio formativo presso un ente del territorio. E’ proprio per offrire un aiuto concreto che nasce ‘Oltre la Strada’,un progetto finanziato dalla Regione Emilia-Romagna allo scopo di fornire di garantire protezione,ascolto e accesso ai servizi di tutela alle donne e uomini nel giro della prostituzione. Con questa finalità,il Comune di Rimini ha avviato un’istruttoria pubblica per individuare un soggetto del terzo settore che si occuperà della gestione e della realizzazione delle attività progettuali di questa iniziativa che è finalizzata in particolare a mettere in campo una serie di azioni mirate alla prevenzione socio-sanitaria di chi si trova coinvolto nella prostituzione. L’intervento,che ha una durata di 24 mesi,ha lo scopo di proteggere la salute pubblica e,al tempo stesso,di creare un ponte tra queste persone e i servizi sociali e sanitari,spesso difficili da raggiungere per chi si trova in situazioni di vulnerabilità. Il progetto,in particolare,prevede azioni come il monitoraggio del fenomeno,il contatto diretto con le persone che si prostituiscono attraverso unità di strada,la distribuzione di materiale informativo e sanitario,e l’accompagnamento ai servizi medici e di supporto. Un’attenzione particolare viene rivolta anche alla prostituzione al chiuso,una realtà meno visibile ma altrettanto delicata. Attraverso un lavoro di mediazione e informazione,le operatrici e gli operatori lavorano per garantire maggior tutela e consapevolezza a chi si trova in queste condizioni.