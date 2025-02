(AGENPARL) - Roma, 7 Febbraio 2025

7/2/2025 PRESENTATI I RISULTATI DEL “MONITORAGGIO DEI CONSUMI ENERGETICI ELETTRICI ED IDRICI” E COMUNICATE LE CINQUE SCUOLE VINCITRICI DEL CONCORSO ABBINATO CHE SI SONO DISTINTE PER I RISPARMI ELETTRICI OTTENUTI E CHE VERRANNNO PREMIATE OGNUNA CON UNA LAVAGNA MULTIMEDIALE Nell’occasione,sono state comunicate le scuole che verranno premiate con una lavagna multimediale donata dall’ATI Siram-Rosso,aggiudicataria del servizio quinquennale in Global Service di manutenzione degli edifici scolastici e assimilabili (110 edifici per oltre 160 scuole). Si tratta delle cinque scuole vincitrici (nell’ordine indicato di seguito) del concorso abbinato – indetto per incentivare il risparmio idrico ed elettrico – che si sono distinte per aver raggiunto la maggior percentuale di risparmio di energia elettrica rispetto all’anno precedente. Erano presenti all’incontro con i giornalisti i referenti dell’ATI Siram-Rosso (geom. Andrea Nigris,contract manager Siram,arch. Michele Troha,contract coordinator Siram e Matteo Troiani,caposquadra Siram) che hanno illustrato le modalità dell’iniziativa e i Dirigenti scolastici di alcune delle scuole vincitrici (Lucka Krizmancic dell’Istituto Comprensivo “San Giacomo” per la Scuola elementare “Ribicic”,Marco Cucinotta dell’Istituto Comprensivo “Roli” per la Scuola elementare “Don Milani” e Sergio Cimarosti dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” con la Presidente del Consiglio d’Istituto,Rossella Cipaldi per la Scuola elementare “Pertini”) che hanno ringraziato il Comune di Trieste per l’attenzione e l’ATI Siram-Rosso per la generosa donazione,annunciando che verrà svolta un’opera di diffusione tra gli alunni per mostrare che i comportamenti virtuosi che hanno seguito assieme al personale hanno premiato. “Quella che presentiamo oggi – ha esordito l’Assessore Elisa Lodi ringraziando per l’ospitalità il Dirigente scolastico dell’Istituto Comprensivo “Iqbal Masih” e gli altri dirigenti intervenuti – è una bella iniziativa che va a premiare 5 scuole virtuose a cui verranno donate altrettante lavagne multimediali. Tutto nasce da un monitoraggio dei consumi elettrici e idrici delle scuole e,per quelle in cui si è riscontrato il risultato migliore,gli alunni che le frequentano hanno ottenuto queste cinque lavagne interattive,che consentiranno loro di studiare e apprendere meglio. Dopo quella installata alle mie spalle,prossimamente verranno montate anche negli altri istituti risultati vincitori”. “Si tratta – ha proseguito Lodi – di un buon risultato,perché così ai ragazzi verrà spiegato in classe che hanno ricevuto queste lavagne donate dall’ATI Siram-Rosso in virtù dell’attenzione che hanno prestato nel ridurre il consumo di elettricità e acqua; risultato che hanno raggiunto attraverso semplici gesti,come spegnere la luce appena usciti dall’aula e non lasciare scorrere l’acqua dopo essersi lavati le mani. Da parte delle giovani generazioni abbiamo assistito quindi a un’importante dimostrazione di responsabilità,di senso civico e di attenzione al consumo e agli sprechi che rappresenta un buon segnale per il futuro. In precedenza,a giugno,erano state premiate con circa 500 borracce alcune altre scuole sensibilizzate sul risparmio idrico,quindi su un tema di grande rilevanza per la crescita dei nostri ragazzi e attualissimo,visti anche le emergenze idriche e i cambiamenti climatici. Ringrazio quindi l’ATI Siram-Rosso per l’iniziativa per mezzo della quale come Comune di Trieste aggiungiamo un tassello e offriamo un contributo alla crescita dei nostri ragazzi”. “Ringrazio tutti coloro i quali hanno partecipato a questa iniziativa che ha messo insieme così tanti soggetti – ha dichiarato l’Assessore Maurizio De Blasio – dimostrando che,quando si lavora di squadra,si raggiungono i risultati. Qui,l’obiettivo era quello di sensibilizzare le fasce d’età più giovani su un tema molto importante: quello della sostenibilità ambientale e del consumo energetico,che si è poi tradotto nella consegna di cinque strumenti didattici estremamente utili. Questo risultato ci fa ci fa ben sperare,perché vuol dire che si può lavorare assieme per far crescere i nostri giovani e giovanissimi con l’obiettivo di far crescere in questo modo l’intera collettività e l’intera città”. Sono state premiate con 5 lavagne interattive multimediali (una per ogni scuola): 3. Scuola elementare “Pertini” – Via C. Forlanini,30-32; I consumi degli edifici scolastici – è stato riferito nel corso della conferenza stampa – sono,in buona misura,determinati dai “buoni” comportamenti del personale scolastico e degli stessi allievi. In un’ottica di contenimento dei consumi è importante perciò incoraggiare comportamenti responsabili da parte di tutti. È stata questa la premessa dell’offerta tecnica presentata dall’ATI Siram-Rosso per il servizio quinquennale in Global Service di manutenzione degli edifici scolastici e assimilabili che proponeva un concorso tra le scuole per incentivare il risparmio idrico ed elettrico prevedendo premi per le scuole più virtuose. In particolare,era prevista l’assegnazione di premi alle scuole che si fossero distinte per aver raggiunto la maggior percentuale di risparmio rispetto all’anno precedente. L’iniziativa ha coinvolto complessivamente 151 scuole tra nidi,materne,elementari e medie e circa 12.000 studenti,con protagonisti alunni e personale docente. In precedenza,nello scorso mese di giugno,erano state premiate con 480 borracce distribuite a tutti i bambini e al personale,le scuole che (in questo ordine) si sono maggiormente distinte per il risparmio idrico: 1. Scuola materna “EX Duca D’Aosta; 2. Scuola materna “Ferrante Aporti”; 3. Scuola materna “Millebimbi”; 4. Scuola materna “Pollitzer”; 5. Scuola materna “Casetta incantata”. COMTS – TG