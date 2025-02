(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

gio 06 febbraio 2025 Mps, Osnato: Mef incassa ottimo dividendo, banca di nuovo in salute

“Mps ci regala ottime notizie: non solo perché lo Stato incassa una somma cospicua sotto forma di dividendi, ma anche perché proprio questa generosa remunerazione dei soci è la dimostrazione che il Monte è tornato alla piena sostenibilità finanziaria, grazie alla gestione Lovaglio e all’oculatezza del Mef. Gli italiani ci hanno già guadagnato: al momento migliore, la vendita della partecipazione residua sarà la ciliegina sulla torta di un ottimo investimento”. Lo dichiara Marco Osnato – presidente della Commissione Finanze della Camera e responsabile economico di Fratelli d’Italia – commentando i 127 milioni distribuiti da Rocca Salimbeni a Via XX Settembre, che ancora ne detiene l’11,7%. “Lo Stato aveva già ottenuto cifre significative dalla banca, ma in qualità di obbligazionista”, aggiunge l’esponente di FdI, con riferimento ai cosiddetti ‘Monti bond’ emessi a gennaio 2013, “mentre oggi guadagna perché Mps, risanata e senza più quei gravosi impegni finanziari, è tornata in utile. Anni fa, in piena emergenza, occorreva rimediare alla mala gestio della sinistra e dei suoi amici, nel territorio come al governo della Nazione; oggi godiamo i frutti di un management illuminato, indipendente dalla politica, capace soprattutto di guardare avanti in cerca di sinergie con altri istituti. Trova le differenze…”, conclude Osnato.

