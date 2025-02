LA REGIONE MARCHE E IL SUO TURISMO DA RECORD ALLA BIT DI MILANO

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

La Regione Marche si prepara a partecipare alla BIT – Borsa Internazionale del Turismo 2024 con un’agenda densa di incontri B2B, presentazioni istituzionali e ospiti d’eccezione. Durante i tre giorni della fiera, dal 9 all’11 febbraio, le imprese turistiche marchigiane, in qualità di co-espositrici, avranno l’opportunità di interagire con operatori internazionali del settore attraverso un fitto calendario di appuntamenti in uno spazio dedicato agli approfondimenti.

Il filo conduttore sarà l’offerta turistica esperienziale delle Marche, con un focus su benessere e qualità della vita, valori distintivi del territorio e in particolare dei suoi borghi.

Lo stand delle Marche sarà inaugurato domenica 9 febbraio alle ore 14:00 dal presidente della Regione, Francesco Acquaroli, con una conferenza stampa sui dati del turismo dal titolo “Marche, turismo da record”.

“La BIT rappresenta un appuntamento strategico per promuovere il nostro territorio e rafforzare la presenza delle Marche nei mercati internazionali – spiega Acquaroli -. Abbiamo un’offerta turistica variegata che spazia dal mare alla montagna, dal patrimonio culturale all’enogastronomia, fino al benessere e all’accoglienza. L’obiettivo è valorizzare queste eccellenze e creare nuove opportunità per gli operatori del settore”.

Tra gli ospiti d’eccezione della giornata inaugurale, il grande calciatore Christian “Bobo” Vieri sarà presente alla presentazione dell’offerta turistica di Senigallia (ore 13:00), mentre l’attore Alessandro Siani interverrà alle 13:30 all’illustrazione della guida di Repubblica “Marche e il cinema”. Nel pomeriggio alle 16.30 verrà presentata la 60ª Fiera Nazionale del Tartufo Bianco di Acqualagna, un evento di grande richiamo per il turismo enogastronomico marchigiano.

La seconda giornata, il 10 febbraio, sarà dedicata ai temi del benessere e della qualità della vita, con un focus sulla gastronomia locale. Momento clou sarà il Cooking Show organizzato da Gambero Rosso alle ore 12:30, dal titolo “Il gusto delle eccellenze del territorio”. L’evento, riservato ai giornalisti di settore, vedrà protagonista lo chef Daniele Citeroni, talent di Gambero Rosso TV e membro dell’Unione Regionale Cuochi Marche, che presenterà le eccellenze enogastronomiche marchigiane attraverso la preparazione di ricette tipiche. Il cooking show sarà trasmesso in diretta streaming sui canali regionali e su quelli di Gambero Rosso.

Per quanto riguarda gli appuntamenti istituzionali, alle ore 10:30 l’assessore ai Trasporti, Goffredo Brandoni, presenterà il nuovo collegamento ferroviario Ancona – Senigallia – Pesaro – Monaco di Baviera, un’iniziativa strategica per potenziare la connettività internazionale della Regione Marche, in particolare con il Nord Europa.

Alle 12:00, l’evento “Nelle Marche lo Sport è Turismo” vedrà la partecipazione di Chiara Biondi assessore allo Sport della Regione Marche, Fabio Luna Presidente CONI Marche e Luca Savoiardi Presidente CIP Marche.

Alle 13:30 verrà illustrato il progetto del Treno Storico Ancona-Fabriano-Sassoferrato-Pergola, un viaggio alla scoperta delle bellezze meno conosciute del territorio, con la presenza dell’assessore alle Infrastrutture della Regione Marche, Francesco Baldelli, e della Fondazione FS. A seguire, alle 14:30, il panel “Mura Storiche e Nuovi Spazi: Identità, Qualità e Inclusività”.

Alle 15:30 sarà la volta dell’iniziativa “In Life – International Quality Life Forum”, alla presenza dell’assessore all’Agricoltura Andrea Maria Antonini, per promuovere le Marche come Terra del Benessere. Successivamente, verrà presentata la nuova Legge Regionale 6/2024 sulla promozione e valorizzazione delle ricette e dei menù della cucina marchigiana.

Nella terza giornata si susseguiranno incontri organizzati dai Comuni e da ANCI Marche, tra cui, alle ore 11:00, l’evento “Nel mondo di Tipicità, grand tour delle Marche”.

Seguirà a breve programma definitivo.

