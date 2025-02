(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 LA PERLA. COLOMBO (FDI): CONTE NE SFRUTTA LA CRISI PER FARE PROPAGANDA, NOI PENSIAMO A SOLUZIONI REALI

“Ancora una volta Giuseppe Conte sfrutta la disperazione dei lavoratori per fare campagna elettorale. La crisi di La Perla non può essere un palcoscenico per le sue ambizioni politiche, ma un problema da affrontare con serietà e responsabilità. Mentre Conte si dedica ai proclami senza proporre nulla di concreto, il governo è al lavoro per salvaguardare un marchio storico del Made in Italy e proteggere i posti di lavoro di tutte le lavoratrici coinvolte. Il Ministro Adolfo Urso ha già dimostrato l’impegno dell’esecutivo per individuare soluzioni efficaci, ben lontane dagli spot mediatici dell’opposizione”. Così Beatriz Colombo, deputato romagnolo di Fratelli d’Italia, commentando le recenti dichiarazioni dell’ex premier sulla difficile situazione dell’azienda bolognese. “Abbiamo visto troppe volte la sinistra e i suoi alleati distruggere il tessuto produttivo italiano con scelte scellerate. Ora gli stessi protagonisti di quel declino si ergono a paladini dei lavoratori. Noi preferiamo rispondere con i fatti: lavoriamo per garantire la continuità produttiva e il futuro occupazionale delle lavoratrici, senza strumentalizzazioni. La propaganda non paga gli stipendi, le soluzioni concrete sì. Per questo continueremo a lavorare con determinazione affinché La Perla possa avere un futuro e le sue dipendenti non siano abbandonate”, conclude Colombo.

