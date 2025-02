Corte Ue: Commercio elettronico e RGPD: l’avvocato generale Szpunar chiarisce le responsabilità del gestore di una piattaforma di mercato online

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

Conclusioni dell’avvocato generale nella causa C-492/23 | Russmedia Digital e Inform Media Press

Commercio elettronico e RGPD: l’avvocato generale Szpunar chiarisce le

responsabilità del gestore di una piattaforma di mercato online

Nel 2018 è stato pubblicato un annuncio sul sito Publi24.ro (sito della società Russmedia), una piattaforma di

mercato online, che indicava che una persona (X) offriva servizi sessuali. L’annuncio conteneva fotografie e un

numero di telefono proveniente dai social network della vittima, utilizzati senza il suo consenso. La Russmedia ha

rapidamente cancellato l’annuncio, ma il medesimo è stato copiato in altri siti. X ha presentato denuncia contro la

Russmedia.

La Corte d’appello di Cluj (Romania) ha adito la Corte di giustizia dell’Unione europea per chiarire le responsabilità

del gestore di una piattaforma di mercato online nel caso di cui si tratta.

L’avvocato generale Maciej Szpunar analizza, nelle sue conclusioni, il nesso tra la direttiva sul commercio

elettronico 1 e il regolamento generale sulla protezione dei dati (RGPD) 2 per rispondere alle questioni pregiudiziali

del giudice del rinvio.

Per quanto riguarda la direttiva sul commercio elettronico, egli ricorda che il gestore di una piattaforma di

mercato online, come la Russmedia, può beneficiare di un esonero dalla responsabilità per quanto riguarda il

contenuto degli annunci pubblicati sulla sua piattaforma a condizione che il suo ruolo resti neutro e

puramente tecnico. Tale protezione non si applica in caso di intervento attivo nella gestione, nella modifica o nella

promozione dei contenuti.

Per quanto riguarda il RGPD, l’avvocato generale precisa che il gestore di una piattaforma di mercato online

agisce come responsabile del trattamento dei dati personali contenuti negli annunci. Di conseguenza, esso

non è tenuto a controllare sistematicamente il loro contenuto prima della pubblicazione. Detto gestore deve

tuttavia adottare misure organizzative e tecniche per proteggere tali dati. Per contro, l’avvocato generale ritiene che,

per quanto riguarda i dati personali degli utenti inserzionisti registrati in tale piattaforma di mercato online, il

gestore di quest’ultima agisca in qualità di titolare del trattamento e, in detto contesto, debba verificare l’identità

degli utenti inserzionisti.

IMPORTANTE: Le conclusioni dell’avvocato generale non vincolano la Corte di giustizia. Il compito dell’avvocato

generale consiste nel proporre alla Corte, in piena indipendenza, una soluzione giuridica nella causa per la quale è

stato designato. I giudici della Corte cominciano adesso a deliberare in questa causa. La sentenza sarà pronunciata

in una data successiva.

IMPORTANTE: Il rinvio pregiudiziale consente ai giudici degli Stati membri, nell’ambito di una controversia della

quale sono investiti, di interpellare la Corte in merito all’interpretazione del diritto dell’Unione o alla validità di un

atto dell’Unione. La Corte non risolve la controversia nazionale. Spetta al giudice nazionale risolvere la causa

conformemente alla decisione della Corte. Tale decisione vincola egualmente gli altri giudici nazionali ai quali venga

sottoposto un problema simile.

Direzione della Comunicazione