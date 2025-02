Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 06.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 10:00

Gemeinnütziger Wohnbau / Bau von gemeinnützigen Mietwohnungen steuerlich begünstigen

SVP-Landtagsabgeordnete Waltraud Deeg fordert in einem Beschlussantrag die steuerliche Begünstigung für die Schaffung von Mietwohnungen durch den gemeinnützigen Wohnbau. „Das Problem des Fehlens von günstigem Wohnraum in Südtirol ist hinlänglich bekannt. Der gemeinnützige Wohnbau könnte dazu beitragen die Situation am Wohnungs- und Mietmarkt zu entspannen“, ist Deeg überzeugt.

