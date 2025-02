(AGENPARL) - Roma, 6 Febbraio 2025

(AGENPARL) – gio 06 febbraio 2025 *ALLAGAMENTI SP CODRIGNANESE, MARCHETTI (LEGA): “DOPO MESI DI ATTI

ISPETTIVI E CONTINUI RIMPALLI, SIAMO ARRIVATI AL DUNQUE: LA RESPONSABILITÀ

È DELLA CITTÀ METROPOLITANA”*

“Ad ogni pioggia intensa, la Strada Provinciale Codrignanese, in prossimità

dell’intersezione con Via di Nola, nel Comune di Imola, presenta criticità

legate a continui allagamenti. Una situazione potenzialmente pericolosa,

che è stata oggetto di numerosi miei atti ispettivi. Finalmente, dopo mesi

di interrogazioni e verifiche tra i vari Enti coinvolti, la questione è

chiara: la responsabilità è della Città Metropolitana.”

A dichiararlo è Daniele Marchetti, Consigliere Comunale della Lega, che da

mesi, sollecitato da alcuni residenti, sta cercando di fare chiarezza per

arrivare a una soluzione definitiva.

“Con l’ultima risposta ricevuta a una mia recente interrogazione – spiega

il consigliere leghista – abbiamo finalmente un quadro definito.

L’Amministrazione Comunale mi ha infatti comunicato che Area Blu, dopo i

controlli che mi erano già stati anticipati mesi fa, ha inviato una

segnalazione alla Città Metropolitana di Bologna, evidenziando che il

pozzetto di scarico e le relative condutture di attraversamento della

Strada Provinciale Codrignanese rientrano tra le loro competenze.”

“Tutto è bene quel che finisce bene, ma ora ci aspettiamo un intervento

rapido. Resta comunque il fatto che, per l’ennesima volta, la Città

Metropolitana si dimostra un Ente inefficiente e assente. Davvero servivano

mesi di scambi burocratici per stabilire che la competenza su un pozzetto

di scarico e una conduttura di attraversamento di una Strada Provinciale

spettava a loro? Dove sono stati fino ad oggi?” – conclude Marchetti.

*————————————————*

*Lega per Salvini Premier*

*Sezione Imola*

*Sede: Via Emilia 207, Imola*

*Facebook: https://www.facebook.com/LegaImola

*

*Instagram: https://www.instagram.com/lega_imola

*

*Telegram: https://t.me/LegaImola *

*Twitter: https://twitter.com/legaimola *

*————————————————*