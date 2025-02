(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA

SPORT: IN CAMPIDOGLIO PRESENTAZIONE ASSOCIAZIONE M.R. SPORT DEI FRATELLI MARCONI

Roma, 5 febbraio 2025 – Si è tenuto quest’oggi, presso la Sala del Carroccio di Palazzo Senatorio, un incontro pubblico organizzato dall’associazione sportiva dilettantistica M.R. Sport dei fratelli Marconi, l’associazione fondata dai fratelli tuffatori Nicola, Tommaso e Maria Marconi, oggi allenatori di tuffi insieme all’altro fondatore, Domenico Rinaldi.

All’insegna della propria visione di “uno sport per tutti”, l’associazione ha presentato il proprio operato sui vari fronti: dalle attività sportive gratuite a favore degli atleti con disabilità intellettive con il progetto Tuffi Adapted, ormai più che decennale, a quelle a favore dei giovani e in particolare quelli in condizioni di disagio socio-economico con i centri estivi ricreativi, i summer camp e i corsi, fino ad arrivare al nuovo percorso sportivo dedicato agli atleti disabili fisici Tuffi3D – Diversity – Dive – Disabled. Infine l’importante lavoro fatto negli anni con le federazioni per lo sport e la disabilità in vista dell’obiettivo finale, il riconoscimento dei tuffi come sport paralimpico.

Un lavoro a tutto tondo, radicato nel territorio della città, che ogni anno porta anche il gotha dei tuffi internazionali allo Stadio del Nuoto con la Roma Junior Diving Cup, che nel 2025 arriverà alla quindicesima edizione: una competizione giovanile di tuffi che attrae decine di atleti da tutta Europa e non solo, e che viene introdotta dal Trofeo Tuffi Adapted, speciale meeting internazionale dedicato ai tuffatori disabili, protagonisti dell’evento sia come atleti, sia come collaboratori a bordo vasca durante le competizioni agonistiche per i normodotati.

C’è stato spazio anche per celebrare i successi agonistici dell’associazione, da sette stagioni consecutive squadra Campione d’Italia nei tuffi, i cui atleti negli ultimi anni hanno portato lustro a Roma e all’Italia quali componenti della nazionale italiana nomi giovani e vincenti, già protagonisti delle cronache sportive, come Chiara Pellacani, Sarah Jodoin di Maria, Matteo Santoro, ma anche nomi ancor più giovani ma già leader della nazionale juniores come Valerio Mosca, Raffaele Pelligra, Simone Conte e tanti altri, atleti che hanno raccolto l’eredità della “Premiata Tufferia Marconi” salendo sui podi italiani, europei e mondiali e sfiorando, lo scorso agosto, la storica impresa olimpica, con i due quarti posti della Pellacani.