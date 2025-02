MASSA LOMBARDA: MOSTRA DELL’ANPI ARRIVA ANCHE IN UMBRIA

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

Massa Lombarda, 5 febbraio 2025

MASSA LOMBARDA: MOSTRA DELL’ANPI ARRIVA ANCHE IN UMBRIALa mostra di Mauro Remondini sulle foibe sarà allestita anche nel Comune di San Giustino a partire da sabato 8 febbraio

La mostra dal titolo “Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata” sarà visitabile anche nel Comune di San Giustino, in provincia di Perugia. Il Comune umbro celebra la Giornata del Ricordo, dedicata ai Caduti delle foibe e all’esodo della popolazione istriano-dalmata, con un’iniziativa pubblica e una mostra didattica, organizzate con la collaborazione tra l’ANPI locale e l’ANPI di Massa Lombarda.

Il prof. Mauro Remondini, di ANPI sezione Giuseppe Baffè’ di Massa Lombarda (RA), autore della mostra, illustrerà il percorso che ha portato alla realizzazione della corposa mostra, strutturata su 33 pannelli che rendono giustizia storica alle cause profonde dell’immane tragedia. La mostra è stata esposta per la prima volta nel 2022 presso la Sala del Carmine di Massa Lombarda.

La collaborazione fra ANPI di Massa Lombarda e S. Agata con ANPI di Perugia è nata nel 2018 quando fu esposta la nostra mostra “Le leggi razziali fasciste” a cui seguirono quelle su Altiero Spinelli “Il sogno di una Europa libera e unita” ; le due madri d’Europa: “Ada Rossi e Ursula Hirschmann” infine questa: “Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata”.

Il Sindaco Stefano Sangiorgi dichiara: "L’Amministrazione Comunale di Massa Lombarda è orgogliosa che la mostra massese prodotta da ANPI sia richiesta da un comune al di fuori della regione. L’esposizione della mostra "Le foibe e l’esodo giuliano-dalmata" in un comune così significativo come San Giustino, in occasione del Giorno del Ricordo, testimonia l’importanza di mantenere viva la memoria di eventi tragici come quelli legati alle foibe e all’esodo. Ringraziamo il Professor Mauro Remondini, autore della mostra, per il suo prezioso lavoro di ricostruzione storica oltre per il suo lavoro quotidiano nei confronti di ANPI e di tutta la comunità.”

L’iniziativa pubblica si svolgerà sabato 8 febbraio, alle ore 10.00 presso il Museo del Tabacco di San Giustino. Introduce l’incontro Mari Franceschini, Presidente ANPI e dopo il saluto istituzionale del Sindaco Stefano Veschi, che accoglierà i ragazze delle terze medie di San Giustino e Selci Lama, la docente Universitaria Emanuela Costantini contestualizzerà i tragici eventi che videro vittima la popolazione italiana che abitava il confine orientale sul finire della seconda guerra mondiale.

