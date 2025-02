LE DELIBERE ADOTTATE DALLA GIUNTA REGIONALE DEL 05 FEBBRAIO 2025

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

Le delibere adottate dalla Giunta regionale del 5 febbraio 2025

Cagliari, 05/02/2025

Di seguito le principali delibere adottate dalla Giunta Todde di questa sera.

Presidenza

La Giunta, su proposta della Presidente della Regione, Alessandra Todde, in accordo con l’Assessorato dell’Ambiente, ha approvato la delibera che dà il via alla proposta di transazione stragiudiziale per la definitiva composizione della controversia insorta tra il consorzio Research a r.l., il Comune di La Maddalena e la Regione Autonoma della Sardegna. Atto che implica la prosecuzione del rapporto contrattuale tra il consorzio Research e l’amministrazione regionale e la cessazione dei relativi obblighi contrattuali nei confronti del Comune di La Maddalena in merito ai lavori di bonifica dell’ex Arsenale militare. L’accordo comprende inoltre la sottoscrizione di un atto aggiuntivo con una variante che prevede un sistema ormeggi e la realizzazione dei relativi lavori che consentano di redigere, da parte dell’amministrazione competente, un piano adeguato all’esigenza di preservare la messa in sicurezza del sito.

Agricoltura

Su proposta dell’assessore dell’Agricoltura, Gian Franco Satta, la Giunta ha riconosciuto il carattere di eccezionale avversità atmosferica per l’evento del 26 e il 27 ottobre 2024, nel Sulcis e nel Medio Campidano. Ora si lavorerà alla definizione degli indennizzi. I danni alle aziende superano il 30% del valore delle produzioni vegetali, delle strutture, delle scorte aziendali, del patrimonio zootecnico e dei danni indiretti. Sempre su proposta dell’assessore Satta, la Giunta ha approvato il piano di valorizzazione e recupero delle terre civiche del Comune di Morgongiori per usi agricoli, zootecnici, forestali e di cava per un totale di 4520 ettari.

Istruzione

Su proposta dell’assessora dei Beni Culturali, Ilaria Portas, la Giunta ha approvato la delibera che definisce le linee di finanziamento e i criteri per i progetti di promozione della lettura e festival letterari di interesse regionale per un importo complessivo di 2milioni 500mila euro. Il finanziamento sarà ripartito su tre destinatari: grandi manifestazioni consolidate, soggetti privati e enti locali. La scadenza per la presentazione dei progetti sarà fissata a trenta giorni dalla pubblicazione degli avvisi.

Lavori Pubblici

Trasporti

Su proposta dell’assessora dei Trasporti, Barbara Manca, d’intesa con l’assessore del Turismo, Franco Cuccureddu, la Giunta regionale ha approvato l’atto di indirizzo per la stesura del “Bando nuove rotte”, finalizzata al potenziamento del traffico aereo in Sardegna. Sono 67 le rotte messe a bando, comprendenti destinazioni nazionali e internazionali; la selezione dei vettori avverrà tramite procedura ad evidenza pubblica.

Urbanistica ed Enti Locali

Bilancio

La Giunta, su proposta dell’assessore del Bilancio, Giuseppe Meloni, di concerto con l’assessore dell’Industria, Emanuele Cani, e con l’assessora del Lavoro, Desirè Manca, ha approvato la delibera che utilizza le risorse europee “Programma Nazionale Just Transition Fund Italia 2021- 2027” per il Sulcis.

Sanità

Via libera al ‘Protocollo regionale di donazione di organi da donatore a cuore fermo controllato (cDCD)’. La Giunta ha licenziato oggi un provvedimento che mira ad ampliare la possibilità di donazione di organi attraverso la donazione a cuore fermo controllato, ossia nei casi in cui l’evento di morte a causa di arresto cardiocircolatorio sia prevedibile e atteso a causa delle condizioni irreversibili del paziente, da cui deriva la sospensione dei trattamenti sanitari.

Lavoro

Approvata la misura “Buon servizi sanitari”, destinata alle famiglie con ISEE inferiore ai 10.000 euro, per coprire le spese sanitarie. Le strutture accreditate verranno rimborsate dalla Regione, nel rispetto delle tariffe regionali. Stanziati in totale 10 milioni di euro.