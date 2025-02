Giovedì 20 febbraio spettacolo gratuito di Carlo&Giorgio sulla sostenibilità e le buone pratiche ambientali

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 Area Comunicazione

Comunicato stampa 009/2025

Protocollo n. 11141-25/RS/mb

009- Mirano – prenotazione biglietti c&g (05-02-2025)

Comunicato stampa

MIRANO – SPETTACOLO GRATUITO

DI CARLO&GIORGIO SULLA SOSTENIBILITÀ

E LE BUONE PRATICHE AMBIENTALI

Giovedì 20 febbraio, alle 19, al Teatro di Mirano

Giovedì 20 febbraio, alle 19, al Teatro di Mirano, il duo comico

Carlo&Giorgio metterà in scena Eduché differenzié riutilizé, lo spettacolo gratuito

commissionato da Veritas ai due comici e dedicato ai temi della buone pratiche

ambientali e della sostenibilità.

Lo spettacolo è gratuito, ma per assistere è obbligatorio avere il biglietto,

prenotabile attraverso questa pagina il sito: https://www.gruppoveritas.it/educhedifferenzie-riutilize

Dal palco, dunque, Carlo&Giorgio inviteranno i cittadini a modificare le nostre

abitudini e le pratiche quotidiane, spesso sbagliate.

Il cambiamento, infatti, parte sempre dai gesti semplici, magari insignificanti,

ma non per questo meno importanti.

L’invito, in sostanza, è di fare la rivoluzione (pacifica) della sostenibilità, del

rispetto ambientale, delle buone azioni che ognuno di può mettere in pratica per

tentare di salvare il nostro povero Pianeta.

Venezia, 5 febbraio 2025

Area Comunicazione

Santa Croce 489, Venezia

Veritas notizie è una testata registrata

al Tribunale di Venezia n. 1480 del 9/6/2004