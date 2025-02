(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 FERRARA IN LOVE, PER SAN VALENTINO IL CENTRO STORICO SI ILLUMINA CON

DECORAZIONI SUGGESTIVE E PUNTO SELFIE. ACCENSIONE IL 7 FEBBRAIO. CRESCE

L’ATTESA PER IL TOUR DEI CIOCCOLATIERI DI ART&CIOCC®

Ferrara, 5 feb – In occasione di San Valentino, da venerdì 7 febbraio il

centro storico si illuminerà con un’atmosfera romantica grazie a Ferrara in

Love, una serie di iniziative e allestimenti pensati per celebrare l’amore

con luci e decorazioni suggestive.

Passeggiando per le vie della città, si potranno ammirare* 32 cuori

luminosi, mentre 450 metri di stringhe di luci a LED *renderanno ancora più

magico corso Martiri della Libertà. In piazza Municipale, al posto della

renna natalizia, ci sarà una panchina speciale per i selfie degli

innamorati, con uno schienale a forma di cuore: il punto perfetto per

scattare un ricordo romantico nella magia di Ferrara per San Valentino.

Sotto il volto del Cavallo, l’atmosfera diventerà ancora più suggestiva con

cuori rossi 3D retroilluminati da tubi luminosi e un grande cuore

scenografico.

L’accensione delle luminarie è prevista per le ore 17:30 del 7 febbraio.

Rimarranno accese fino a domenica 16 febbraio, trasformando Ferrara nel

luogo ideale per vivere la magia di San Valentino.

Sempre nella città estense, in occasione di San Valentino, torna anche la

dolce tradizione di *ART & CIOCC® Il tour dei cioccolatieri,* che sarà

ospitato in piazza Trento Trieste dal 13 al 16 febbraio (dalle 9 alle 21).

L’inaugurazione ufficiale della manifestazione è in programma venerdì 14

febbraio alle 12.30 in piazza Trento Trieste. L’iniziativa è promossa da

Confcommercio Ferrara con il patrocinio del Comune di Ferrara.

La “carovana” dei cioccolatieri – organizzata dalla Mark.Co & Co. – tornerà

a Ferrara per l’XI edizione. Come sempre i maestri cioccolatieri legati al

tour provengono da varie regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Veneto,

Toscana, Abruzzo, Campania, Calabria e Sicilia, un vero e proprio viaggio

attraversando tutte le declinazioni del cioccolato con prodotti legati alle

varie specialità e tradizioni regionali. L’obiettivo del tour ART & CIOCC®,

infatti, oltre ad animare le piazze e centri storici è proprio quello di

promuovere il consumo del cioccolato artigianale.

“Iniziative come quelle degli addobbi e del sempre apprezzato evento

Art&Ciocc intendono fornire un motivo in più per visitare il centro,

andando ad animare la città anche nel mese di febbraio, prima dell’inizio

delle festività del Carnevale”, spiega l’assessore al Commercio Francesco

Carità.

Inoltre per gli amanti dell’arte, quello di San Valentino sarà anche

l’ultimo fine settimana per poter ammirare la mostra “*Il Cinquecento a

Ferrara. Mazzolino, Ortolano, Garofalo, Dosso*” a Palazzo dei Diamanti, che

costituisce la seconda tappa di una più ampia e ambiziosa indagine del

tessuto culturale e artistico intitolata Rinascimento a Ferrara da Borso ad

Alfonso II d’Este, vale a dire la stagione compresa tra l’elevazione della

città a ducato e il suo passaggio dalla dinastia estense al diretto

controllo dello Stato Pontificio, con circa 120 opere di assoluto rilievo e

prestiti internazionali. Sono visitabili anche le altre esposizioni, tra

cui “Art Kane. Oltre il reale” da poco inaugurata al Castello, e musei. Per

info: http://www.museiferrara.it.

