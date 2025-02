Cs. n.52 Manifestazione d’interesse per l’organizzazione e la gestione di un Mercatino delle pulci nel centro storico di Ragusa

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 Ufficio Stampa

Comunicato n.52

Manifestazione d’interesse per l’organizzazione e la gestionedi un mercatino delle pulci nel centro storico di Ragusa

Nel sito istituzionale del Comune di Ragusa è stata pubblicata la manifestazione di interesse per la raccolta di proposte per l’organizzazione e la gestione di un mercatino delle pulci temporaneo da tenersi nel centro storico di Ragusa, anno 2025/2026.

Il mercatino sarà allocato in via Roma da corso Italia – fino alla Rotonda Maria Occhipinti, lungo il marciapiede di fronte la Curia Vescovile.

Sono ammessi a partecipare alla manifestazione di interesse:

• imprese regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.;

• cooperative o imprese Sociali/Associazioni di categorie sportive, culturali e giovanili, Pro-Loco, etc., in possesso dei requisiti previsti dalle norme e leggi vigenti in materia;

• soggetti singoli in possesso dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione previsti dalla normativa vigente.

È possibile consultare l’avviso integrale e tutta la documentazione ad esso allegata al link https://www.comune.ragusa.it/it/news/manifestazione-di-interesse-mercatino-delle-pulci

Giovanni Iacono