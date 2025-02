Comunicato stampa – Concorso “Giovani e Pace”

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

Iniziativa rivolta a giovani tra i 15 e i 35 anni per la creazione di testi e immagini volti alla valorizzare di spazi della città, con nuove relazioni di dialogo e inclusione. Termine per la partecipazione: 31 maggio 2025.

Parma, 5 febbraio 2025. È aperto il concorso “Giovani e Pace”, promosso dal Forum Interreligioso di Parma e patrocinato dal Comune di Parma. La presentazione ieri pomeriggio, al Laboratorio Aperto del Complesso di San Paolo, in occasione della Settimana Mondiale dell’Armonia Interreligiosa, proclamata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite nel 2010. Erano presenti: Daria Jacopozzi, Assessora alla Pace del Comune di Parma; Luciano Mazzoni Benoni, Coordinatore del Forum Interreligioso di Parma; Irene e Saverio Manfredi e Monica Bilzi del Forum Interreligioso giovani di Parma.

Il concorso è un’occasione di coinvolgimento e interazione per la comunità giovanile della città e si propone di valorizzare spazi, luoghi, momenti della città per immaginare nuove relazioni ispirate alla pace, al dialogo e all’inclusione.

“La dimensione significativa di questo concorso – commenta l’Assessora Daria Jacopozzi – sta nel fatto che nasce dal dialogo interreligioso, promosso dalla comunità giovanile di Parma, come occasione di costruzione e coesione sociale; si tratta di ragazze e ragazzi che si mettono in dialogo con i loro coetanei per cercare nuovi sguardi sulla città. Nel progetto “Giovani e Pace” è stato fondamentale l’apporto del Forum Interreligioso di Parma – tra i primi nati in Italia, nel 2007 – che collabora da tempo coi giovani e con le giovani della città, in un dialogo particolarmente significativo alla luce del titolo di Parma Capitale dei Giovani 2027 che ha come obiettivi proprio la riduzione del divario generazionale e la pace”.

I dettagli del concorso