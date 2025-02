COMUNICATO STAMPA – ACCORDO ASAT / GESTOR

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

mer 05 febbraio 2025 Siglato l'accordo tra la Cooperativa d'acquisto Trentina Gestor e Asat in ottica di rafforzare reciprocamente i servizi ai propri associati

Mercoledì 5 febbraio, nel contesto dell’evento fieristico Hospitality a Riva del Garda, il Presidente del Gruppo d’Acquisto Trentino Gestor Danilo Moresco ed il Presidente dell’Associazione Albergatori ed imprese turistiche della Provincia di Trento Gianni Battaiola, hanno firmato un importante accordo che corona un percorso iniziato ormai qualche anno fa con l’obiettivo di mettere a fattor comune le competenze e le peculiarità di entrambe le realtà a favore del comparto alberghiero.

In considerazione dei valori condivisi dalle organizzazioni, l’accordo sottoscritto prevede che Asat si faccia parte attiva nella fase di adesione al gruppo Gestor da parte dei propri associati, affinché possano usufruire delle condizioni d’acquisto vantaggiose e dei sistemi di controllo e statistici messi a disposizione dalla Cooperativa.

Il Presidente Moresco si è dichiarato entusiasta per l’inizio di questa nuova fase, che è certo porterà a risultati positivi per entrambe le realtà e per l’intero settore ricettivo.