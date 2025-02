(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mer 05 febbraio 2025 AGRICOLTURA. BIANCOFIORE (C’I): RICONOSCIMENTO LOLLOBRIGIDA CONFERMA OTTIMO LAVORO IN DIFESA COMPARTO PRIMARIO

“Il riconoscimento ricevuto da Francesco Lollobrigida come miglior ministro dell’Agricoltura è la conferma dell’ottimo lavoro svolto in difesa del comparto primario, non solo in Italia ma in tutta Europa. La condivisione delle battaglie per tutelare i nostri prodotti dal Nutriscore, dalle etichette allarmistiche sul vino, dal progetto della carne coltivata e dalle politiche restrittive sulla pesca dimostrano che il nostro Paese non è isolato, come auspicavano le cassandre della sinistra. Il ruolo centrale della nostra Nazione e del comparto agricolo è figlio di una visione strategica, dell’impegno e dell’attenzione del ministro Lollobrigida, come ha scritto l’autorevole giornale ‘Politico’. Un lavoro che solo i disfattisti delle opposizioni si ostinano a non voler vedere”. Così Michaela Biancofiore, presidente del gruppo Civici d’Italia, NM, UDC, MAIE.