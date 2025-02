5/2/2025 QUESTA MATTINA PREANNUNCIO DEL NUOVO CONCORSO PER AGENTE DI POLIZIA LOCALE: PER DARE A TUTTI L’OPPORTUNITÀ DI PARTECIPARE

(AGENPARL) - Roma, 5 Febbraio 2025

QUESTA MATTINA PREANNUNCIO DEL NUOVO CONCORSO PER

AGENTE DI POLIZIA LOCALE: PER DARE A TUTTI L’OPPORTUNITÀ DI

PARTECIPARE

Questa mattina (5 febbraio) nella Sala Coc della Caserma S. Sebastiano, alla

presenza dell’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo,

dell’assessore alle Politiche delle Risorse Umane, Stefano Avian, del direttore del

Servizio Risorse Umane, Manuela Sartore. del Comandante Walter Milocchi, del

Vice Comandante della Polizia Locale, Paolo Jerman e del Presidente della VI

Commissione, Salvatore Porro, si è svolta la conferenza stampa di preannuncio del

nuovo concorso a tempo pieno e indeterminato di “agente di Polizia Locale”.

La scelta di preannunciare il prossimo concorso per agente di Polizia Locale è

stata determinata per dare l’opportunità a tutti di partecipare.

L’assessore alle Politiche della sicurezza cittadina, Caterina de Gavardo ha

ringraziato tutti i presenti per l’impegno profuso per l’organizzazione del concorso di

19 posti di Agente di Polizia Locale che uscirà a breve (presumibilmente ad aprile

c.a.).

“L’organizzazione del concorso è la dimostrazione dell’ottima collaborazione tra i

due assessorati, alle Politiche delle Risorse Umane e alle Politiche della sicurezza

cittadina. Ringrazio questa Amministrazione, e in particolare la Giunta, per la

sensibilità dimostrata sul tema della sicurezza”.

“Questa sensibilità – ha continuato la de Gavardo – è precedente al mio arrivo,

anche con l’assessore Maurizio De Blasio si era bandito un concorso ma, a seguito di

trasferimenti e pensionamenti, ora c’è la necessità di nuove risorse”.

“Attualmente gli operatori della Polizia Locale sono 288, l’età media è di 46 anni,

237 sono operatori di Polizia Locale e il restante personale amministrativo. In questo

mio primo anno di Assessorato ho avuto occasione di parlare con i giovani assunti e

sinceramente nelle loro parole ho sentito l’orgoglio di lavorare in questo Corpo, un

Corpo che ha al suo interno molti Nuclei d’eccellenza che pochi altri Corpi hanno,

oltre ad uno spirito di squadra, non così scontato in altre realtà”.

L’assessore alle Politiche delle Risorse Umane, Stefano Avian ha sottolineato

come la conferenza sia stata indetta per permettere alle persone di prepararsi al

concorso adeguatamente ma, soprattutto, per riuscire ad acquisire la patente A2.

“Voglio ringraziare le Risorse Umane per l’ottima collaborazione con la Polizia Locale”,

ha concluso l’assessore Avian.

Il comandante della Polizia Locale, Walter Milocchi dopo aver ringraziato

l’Amministrazione per la scelta di assumere 19 agenti ha sottolineato come la

conferenza stampa sia stata determinata dalla necessità di fornire informazioni sul

possesso di alcuni requisiti per tempo, in particolare, la necessità di possedere la

patente A2. “Non tutti la posseggono e richiede un po’ di tempo ottenerla. Nel

concorso precedente era stata concessa la proroga di un mese del bando, su

richiesta delle autoscuole, per consentire alle persone di sostenere l’esame di guida

in Motorizzazione”, ha detto Walter Milocchi.

I requisiti, oltre l’età – uniche eccezioni per chi proviene da altri corpi di polizia e

dalle forze armate – sono quelli fisici, così come da Regolamento Speciale del Corpo

di Polizia Municipale di Trieste e i requisiti psicofisici per il rilascio e il rinnovo

dell’autorizzazione al porto d’armi per uso difesa personale (vedi scheda allegata).

Il vice Comandante, Paolo Jerman ha evidenziato la dinamicità del lavoro

dell’agente di Polizia Locale e la possibilità “di ognuno di seguire le proprie attitudini

in considerazioni delle numerose specialità esistenti all’interno del Corpo, oltre a

contribuire al presidio della sicurezza della propria città”.

Di seguito il link al video con i requisiti: https://we.tl/t-ykBp88Hv9q

