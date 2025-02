Open Day Aeroporto di Grottaglie. Venerdì 7 febbraio ore 10:30

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 OPEN DAY AL CANTIERE DELL’AEROSTAZIONE DI GROTTAGLIE: UN PASSO AVANTI PER IL FUTURO DELLO SCALO

Venerdì 7 febbraio, alle ore 10:30, il cantiere dell’aerostazione di Grottaglie aprirà le porte ai cittadini. Un’iniziativa voluta da Aeroporti di Puglia, che ha riconosciuto l’importanza di rendere visibili gli interventi in corso e il valore strategico di questa infrastruttura.

I lavori procedono con un obiettivo chiaro: realizzare un aeroporto all’altezza delle sfide future. Non in competizione con Brindisi o Bari, ma come parte integrante della rete aeroportuale pugliese. Il nostro scalo può e deve affiancare alla sua vocazione industriale un’apertura al traffico commerciale, creando nuove opportunità per il territorio.

L’ammodernamento dell’aeroporto è un passaggio cruciale, ma servono risorse adeguate. Mi auguro che anche per Grottaglie il Governo possa stanziare 5 milioni di euro per favorire l’avvio dei voli commerciali, come già fatto per altri aeroporti. Questo scalo ha le potenzialità per crescere, e ora è il momento di investire sul suo sviluppo.

Un ringraziamento va ad Aeroporti di Puglia, nella figura del Presidente Antonio Maria Vasile, alla Regione Puglia, ai comitati, ai cittadini e a tutti coloro che stanno contribuendo a questo percorso, che può rappresentare un’opportunità concreta per l’economia locale e regionale.

L’Open Day di venerdì 7 febbraio, alle ore 10:30, sarà l’occasione per fare il punto sullo stato dei lavori e condividere il futuro di un’infrastruttura fondamentale per Grottaglie e l’intera Puglia.

Ciro D’Alò

Sindaco della Città di Grottaglie