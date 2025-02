(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Educazione affettiva a scuola, Zuccalà (M5S): “L’attacco di Militia Christi inaccettabile. Sosteniamo progetti nelle scuole di ogni ordine e grado”

Roma, 4 febbraio – “La lettera che Militia Christi ha inviato a tutti i municipi di Roma è un atto politico grave e violento, assolutamente inaccettabile. Non riconoscere l’educazione all’affettività come uno strumento fondamentale per prevenire davvero la violenza di genere e le discriminazioni legate all’orientamento sessuale, significa non voler contrastare, ma piuttosto alimentare, la base culturale su cui poggiano saldamente stereotipi e diseguaglianze.

Il Movimento 5 Stelle sostiene i progetti di educazione all’affettività nelle scuole: è urgente e necessario che a livello statale si provveda quanto prima all’adozione di una disciplina nazionale che preveda l’inserimento, in modo uniforme e adeguato su tutto il territorio nazionale, della materia all’interno della programmazione didattica delle scuole di ogni ordine e grado.

In attesa di una legge nazionale, è importante destinare risorse adeguate a percorsi come quello appena avviato a Roma, da estendere a tutta la Regione Lazio. Mi auguro che la maggioranza di centrodestra non presti il fianco a questo tipo di ingerenze e metta al primo posto la promozione della cultura dei diritti.

Ribadisco dunque l’appello a tutte le forze politiche lanciato lo scorso anno in Consiglio regionale durante il convegno “A scuola di affettività. Educare alle relazioni per prevenire la violenza di genere”: si prenda coscienza dell’importanza di educare all’affettività, alle relazioni, alla decostruzione degli stereotipi di genere e alla lotta contro le discriminazioni omolesbobitransfobiche. Affinché si riconosca nella scuola pubblica il presidio della promozione del rispetto della persona e delle differenze e il garante di un’educazione volta alla parità e all’inclusione, come scritto nella nostra carta costituzionale e come già previsto dalla normativa europea e nazionale”.

Così in una nota il capogruppo M5S Lazio Adriano Zuccalà