Comunicato Città tardo barocche del Val di Noto, nasce la Rete dei Festival

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Città tardo barocche del Val di Noto, nasce la Rete dei Festival. Il coordinatore

Simone Dei Pieri: “Un calendario comune da portare nelle fiere internazionali”.

Il sindaco Fabio Roccuzzo, presidente dell’Unità operativa Unesco:

“L’obiettivo è promuovere gli eventi e i territori e attrarre visitatori”

Nasce nel Distretto turistico del Sud-Est – direttore Paolo Patanè – la Rete dei Festival degli

otto comuni – Caltagirone, Catania, Militello in Val di Catania, Modica, Noto, Palazzolo Acreide,

Ragusa e Scicli – che costituiscono il sito patrimonio dell’umanità de “Le Città tardo barocche del

Val di Noto” e che comprende pure i centri dell’area vasta del Sud – Est. Il primo atto è stata la

delibera con cui, lo scorso 24 ottobre, l’Unità operativa Unesco del sito, presieduta dal sindaco di

Caltagirone Fabio Roccuzzo, ha affidato la realizzazione e il coordinamento a titolo gratuito della

Rete a Simone Dei Pieri, giurista impegnato nel settore della comunicazione e direttore del Catania

Book Festival. Il secondo momento sarà rappresentato da un’imminente riunione tecnica per

mettere ulteriormente a punto obiettivi e strategie.

Hanno sinora aderito alla Rete i festival Sikelia e Bosco Colto di Caltagirone, il Catania

Book Festival, il Mast Fest di Scicli e il Marzamemi Book Festival, ma molti altri hanno

preannunciato la volontà di entrare a farne parte.

“In tempi brevi – informa Dei Pieri – coinvolgeremo tutte le realtà del territorio che

possano dare il loro contributo e rendersi co-protagoniste dell’iniziativa. L’idea base è quella di far

conoscere ciò che si fa in quest’area ed entrare in contatto con migliaia di persone. Lavoriamo a un

calendario comune, che sarà portato nelle varie fiere internazionali e che contribuirà a dare una

veste istituzionale a tanti eventi che già connotano le comunità di questo sito Unesco”.

“Con la Rete dei Festival – dichiara il sindaco di Caltagirone Fabio Roccuzzo, presidente

dell’Unità operativa Unesco – intendiamo assicurare l’armonia dei calendari delle diverse

manifestazioni e la loro reciproca promozione nelle diverse città, generando pure una massa critica

che concorra ad attrarre finanziamenti sul territorio. Puntiamo inoltre a costruire una

comunicazione, anche su scala nazionale e internazionale, che aiuti ad attrarre viaggiatori nelle

comunità del Val di Noto”.

Negli intendimenti delle amministrazioni comunali del sito Unesco “Le Città tardo barocche

del Val di Noto” il coordinamento delle attività si configura come “laboratorio per un più ampio

coinvolgimento delle popolazioni e dei differenti target”. Inoltre, la formazione di una “cittadinanza

Unesco” è tra i principali scopi del Piano di gestione del sito. Infine, come indicato nella delibera

d’avvio dell’iniziativa, la Rete dei Festival può divenire strumento “per la realizzazione del già

approvato format del, finalizzato alla valorizzazione dei

patrimoni immateriali e ad ogni azione di coinvolgimenti delle comunità in uno spirito di

concretizzazione della cittadinanza Unesco”.