(ARC) Istruzione:Rosolen, no velo integrale a scuola, lede libert e diritti

(AGENPARL) - Roma, 4 Febbraio 2025

(AGENPARL) – mar 04 febbraio 2025 Pordenone, 4 feb – “Il velo integrale non ? l’espressione di

una cultura, ma ? lesivo della dignit?, della libert? e del

rispetto verso le donne. Trovo ancora pi? grave, e su questo

ritengo che vada fatta con urgenza una riflessione prima politica

e poi legislativa, l’espressione utilizzata rispetto ai programmi

“diversificati” e all’adozione di prassi speciali per evitare che

le ragazze straniere abbandonino la scuola. Perch? ? questo il

vero problema che si nasconde sotto al niqab e ai fatti di questi

giorni”.

Lo ha detto oggi l’assessore regionale all’Istruzione e alla

formazione, Alessia Rosolen, intervenendo nel dibattito di queste

ore sull’uso del niqab da parte di alcune studentesse

all’istituto “Sandro Pertini” di Monfalcone.

“Il niqab – ha aggiunto Rosolen – non deve trovare posto nelle

nostre scuole che sono luogo di integrazione, confronto e

inclusivit?. Tantomeno deve trovare posto nella nostra societ?

che si basa su dignit? e rispetto, su uguali doveri e medesime

opportunit?. La dirigente del Pertini agisce in base alle norme

ed ? sulle norme che bisogna agire, non sugli effetti della loro

mancanza, abbandonando le persone alle proprie responsabilit?”,

ha rimarcato l’esponente della Giunta”.

“Altri Paesi europei, oltre all’Egitto e la Tunisia – ha

sottolineato l’assessore – sono intervenuti sull’uso del velo

integrale per motivi di sicurezza, ma anche per rispondere,

garantendo diritti a chi frequenta – in primis – il sistema

scolastico, luogo di opportunit? e vera integrazione”.

