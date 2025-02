(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 COMUNICATO STAMPA 3 FEBBRAIO 2025

VERDE; ALFONSI. AL VIA INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE ARBOREA DEL QUADRANTE

TRIONFALE.

Via Trionfale, Via Premuda, Via Telesio e Via Buccari: sono queste le

strade interessate dagli interventi di riqualificazione arborea avviati

questa mattina dal Dipartimento Tutela Ambientale. I lavori prevedono un

generale incremento del patrimonio arboreo dell’area: in particolare, via

Trionfale si doterà di 55 nuovi alberi di mirto che occuperanno formelle

attualmente vuote e sostituiranno gli arbusti abbattuti perché ammalorati o

giunti a fine ciclo. Analogamente via Premuda e Via Telesio vedranno la

messa a dimora di 65 piante appartenenti al genere “hibiscus”, anch’esse

destinate ad occupare spazi scoperti e sostituire gli abbattimenti. I

lavori comprendono anche Via Buccari, dove il Dipartimento interverrà con

la messa a dimora di 14 Ligustri. Tutti questi interventi saranno svolti

contestualmente ai lavori di rimozione delle vecchie ceppaie.

” Un totale di 134 alberature che andranno ad arricchire il primo

municipio, nel più generale lavoro di rinnovamento delle alberate condotte

dall’amministrazione. Ricostituiamo i filari delle alberature stradali e

piantiamo nuovi alberi, per riempire le formelle attualmente vuote e

sostituire arbusti ammalorati con quelli sani. La rigenerazione delle

alberate migliorerà la vita del quartiere, contrastando l’effetto del

cambiamento climatico: piante sane garantiscono un più efficace impatto

ambientale, perché intervengono in modo più efficiente nell’ assorbimento

della Co2 e quindi nel miglioramento della qualità dell’aria” ha dichiarato

l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti Sabrina Alfonsi.