Tribunale Ue: Stato di diritto: il ricorso di un’associazione professionale di procuratori rumeni contro la decisione della Commissione che abroga la decisione che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica è respinto in quanto irricevibile

3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Stato di diritto: il ricorso di un’associazione professionale di procuratori rumeni contro la decisione della Commissione che abroga la decisione che istituisce il meccanismo di cooperazione e verifica è respinto in quanto irricevibile

Mediante questa ordinanza di irricevibilità, il Tribunale prende posizione, in particolare, sulla questione inedita del rapporto tra il principio dell’effetto diretto e il requisito di ricevibilità secondo il quale la decisione che sia oggetto di un ricorso di annullamento, proposto ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE, deve incidere direttamente sulla persona fisica o giuridica che la impugna

Ordinanza del Tribunale nella causa T-1126/23 | Asociația Inițiativa pentru Justiție/Commissione

