(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Roma, Ferrara-Di Pillo (M5S): “Attacco a Palestra Legalità non fermerà rinascita di Ostia”

“L’attacco perpetrato ai danni della Palestra della Legalità di Ostia è un atto vigliacco, ma non fermerà la rinascita di questo territorio. Da anni lavoriamo per restituire ai cittadini, soprattutto ai giovani, intere zone che prima erano abbandonate alla criminalità: di questa azione ne sono la prova non solo la Palestra stessa, ma anche tante altre opere, come lo Skate Park che abbiamo realizzato. La nostra solidarietà va quindi all’associazione Asilo Savoia e agli atleti della Palestra, con l’auspicio che le istituzioni non facciano mai mancare il loro sostegno a chi rappresenta un faro di legalità per le nuove generazioni”.

Così in una nota Paolo Ferrara, Vice Presidente dell’Assemblea Capitolina, e Giuliana Di Pillo, consigliera M5S e già Presidente del Municipio X.