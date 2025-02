(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

03/02/2025

OSTIA: BONAFONI (PD), SOLIDARIETA’ AD ASILO SAVOIA

“Esprimo la più ferma condanna per l’atto vandalico che ha colpito la

scorsa notte la Palestra della legalità ad Ostia.

Si tratta dell’ennesima vile aggressione contro un luogo che è sinonimo di

legalità, inclusione e sana pratica sportiva. Sono convinta che questo

gesto vile e ignobile non fermerà l’esperienza di Asilo Savoia e di chi

opera per strappare al degrado e alla rassegnazione quei giovani che invece

si “allenano” ogni giorno per favorire il riscatto di un territorio”.

Così in una nota Marta Bonafoni consigliera regionale del Lazio e

coordinatrice della segreteria nazionale del Partito Democratico con delega

al Terzo settore e all’Associazionismo.