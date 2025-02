Nucleare. Bonelli: Pichetto conferma che nucleare lo pagheranno gli italiani con aumento costo bollette

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

italiani con aumento costo bollette

“Pichetto Fratin dice che il Governo potrebbe intervenire sul prezzo del

gas, ma la verità è che sono stati loro a creare questa crisi, confermando

che il nucleare lo pagheranno gli italiani con l’aumento del costo delle

bollette. Hanno ammazzato le rinnovabili, condannando l’Italia alla

dipendenza dal gas e al caro bollette. Il risultato? Oltre 60 miliardi di

extraprofitti per le grandi società energetiche in due anni e mezzo, una

rapina sociale ai danni di famiglie e imprese. Mentre gli italiani pagano

il prezzo di queste scelte, Pichetto Fratin si preoccupa di riportare il

nucleare in Italia invece di abbassare il costo dell’energia. L’unica

strategia vera è fare delle rinnovabili la fonte marginale, ma questo

Governo continua a proteggere i profitti delle grandi aziende energetiche

invece di difendere i cittadini, che non accendono i riscaldamenti per

paura del costo delle bollette”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde.

