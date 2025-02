INVITO STAMPA – SOPRALLUOGO STAZIONE SAN PIETRO

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

GRUPPO FS: SOPRALLUOGO TECNICO CON IL SINDACO GUALTIERI PRESSO LA STAZIONE SAN PIETRO

Mercoledì 5 febbraio 2025 – ore 12:00 (accredito stampa dalle ore 11:45)

Stazione di Roma San Pietro

abbiamo il piacere di invitarti mercoledì 5 febbraio ore 12 (accredito stampa dalle ore 11:30) al sopralluogo presso la stazione di Roma San Pietro, riqualificata in occasione del Giubileo dal Gruppo FS. Al sopralluogo parteciperanno il Commissario Straordinario del Governo per il Giubileo, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il Presidente del Gruppo FS Tommaso Tanzilli.

Confidiamo nella tua presenza o in quella di un tuo collaboratore.

