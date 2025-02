(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 INVITO ALLA STAMPA

DOMANI 4 FEBBRAIO GIOVANNI MARIA FLICK ALL’UNIVERSITÀ DI PARMA PER LA PROLUSIONE AI CORSI IN SCIENZE POLITICHE

Lectio “Un patto per il futuro”: alle 11 in Aula Magna

Parma, 3 febbraio 2025 – Giovanni Maria Flick, già Ministro della Giustizia e Presidente della Corte costituzionale, sarà l’ospite d’onore della prolusione ai corsi di studio in Scienze politiche dell’Università di Parma, in programma in Aula Magna (Sede centrale, via Università 12) domani, martedì 4 febbraio, alle 11. Un appuntamento annuale organizzato per stimolare il dibattito e la partecipazione attiva delle nuove generazioni sui temi fondamentali della politica, delle istituzioni e della giustizia.

Nell’occasione il prof. Flick terrà la lectio Un patto per il futuro, ispirata al suo ultimo libro.

Durante l’incontro, che sarà aperto dal Rettore Paolo Martelli e dal Direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, Studî Politici e Internazionali Giovanni Francesco Basini, introdotto dal docente di Diritto costituzionale Antonio D’Aloia e moderato dal Presidente del corso di studi unificato in Scienze politiche Emanuele Castelli, l’ex Presidente della Corte costituzionale rifletterà sull’importanza di un patto intergenerazionale e sociale per affrontare le sfide del nostro tempo. Temi quali la sostenibilità, l’equità, la giustizia e la salvaguardia dei valori costituzionali saranno al centro della sua analisi, con uno sguardo particolare rivolto alle responsabilità e al ruolo delle giovani generazioni nella costruzione di un futuro più giusto e inclusivo.

Giovanni Maria Flick è una delle voci più autorevoli del panorama giuridico italiano. Con una lunga carriera accademica e istituzionale, è riconosciuto per la sua capacità di coniugare rigore giuridico e riflessione sui grandi temi sociali ed etici. La sua lectio si propone di fornire spunti di grande interesse per chi studia i sistemi politici e il diritto, ma anche per chi si appresta a diventare protagonista della società civile: un appuntamento significativo per chi, come studentesse e studenti di Scienze politiche ma non solo (l’incontro è infatti aperto a tutte le persone interessate), si interroga sul futuro della democrazia e delle istituzioni in uno scenario globale in continua trasformazione.

Al termine della lectio studentesse e studenti di Scienze politiche avranno l’opportunità di interagire con il relatore e porre domande sui temi affrontati.

Ufficio Stampa

U.O. Comunicazione Istituzionale e Cerimoniale

Università degli Studi di Parma

Via Università, 12 – 43121 Parma

http://www.unipr.it

[UNIPR_BANDIERA_SX_POS_RGB]