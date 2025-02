(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Giustizia. Bonelli: destra attacca magistratura perché vuole impunità

“La destra al governo, dopo aver cancellato l’abuso d’ufficio, ridotto e

depotenziato le intercettazioni penalizzando le attività investigative

nella lotta alla criminalità organizzata e alla corruzione, dopo aver

avviato un attacco frontale alla magistratura per delegittimarla, ora salta

fuori la proposta dell’immunità parlamentare. Una proposta indecente, che

non solo non guarda ai bisogni del Paese, ma va ad accentuare un sistema

già ingiusto nel nostro Paese. Una destra che un tempo si definiva

‘sociale’, oggi si rivela invece la destra dei privilegi, come per la

difesa d’ufficio della ministra Santanché, nonostante le note vicende che

la riguardano”.

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa

Verde, che prosegue:

“Mentre milioni di italiani sono costretti a rinunciare al riscaldamento

per il caro bollette, mentre le liste d’attesa nella sanità pubblica

diventano sempre più lunghe, il governo Meloni e i suoi alleati non trovano

niente di meglio da fare che tentare di garantirsi nuovi scudi giudiziari.

C’è uno scollamento totale tra le istituzioni e i cittadini, una distanza

siderale tra chi è al potere e il Paese reale”.

