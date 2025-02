CS__Università: bilaterale tra ministro Bernini e omologo tunisino su riconoscimento reciproco dei titoli di studio

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 comunicato stampa

Università: bilaterale tra ministro Bernini e omologo tunisino su riconoscimento reciproco dei titoli di studio

Roma, 3 febbraio 2025 – Si è svolto oggi un bilaterale in video conferenza tra il ministro dell’università e della ricerca, Anna Maria Bernini, e il nuovo ministro dell’alta formazione e della ricerca tunisino, Mondher Belaid. Oggetto del colloquio la call per i progetti di ricerca congiunti Italia-Tunisia in base al memorandum of understanding firmato dal ministro Bernini a Tunisi lo scorso aprile, che si intende pubblicare in tempi brevi.

Con questa riunione, inoltre, è stato avviato il negoziato per la firma di un accordo bilaterale sul riconoscimento reciproco dei titoli di studio.

Si tratta di due iniziative che rafforzeranno in modo rilevante i rapporti tra i due Paesi in campo scientifico e accademico.

L’incontro è stato proposto da parte italiana per dare seguito a quanto trattato dal ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, Antonio Tajani, con l’omologo tunisino nel loro recente incontro, in cui si è discusso anche del riconoscimento dei titoli di studio.