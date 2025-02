(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 COSPITO. VINCI (FDI): ACCUSE A DELMASTRO SONO CASTELLO DI CARTA

“Tutte le accuse nei confronti del sottosegretario Delmastro sulla vicenda Cospito non sono altro che un castello di carta. L’ex capo del Dap, Francesco Basentini, ha sottolineato oggi in tribunale, come testimone nel processo a Delmastro, imputato per l’accusa di rivelazione del segreto d’ufficio, che la ‘limitata divulgazione’ da lui prevista valeva per il personale interno, cioè per gli uffici del Dap, e non di certo per il sottosegretario. Non c’era dunque alcun vincolo per Delmastro che non era tenuto ad alcuna limitazione riguardo la divulgazione degli atti sul caso Cospito. Le parole di Basentini non fanno che confermare e rafforzare la correttezza del suo lavoro. Dopo la richiesta di archiviazione da parte della Procura, oggi arriva l’ennesima conferma di quello che Fratelli d’Italia va dicendo dal primo giorno: Delmastro ha agito nel pieno rispetto della legge e della legalità”. Lo dice Gianluca Vinci, deputato di Fratelli d’Italia in Commissione Giustizia alla Camera.

