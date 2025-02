Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari – Comunicati del 03.02.2025

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 **Consiglio della Provincia autonoma di Bolzano – Gruppi consiliari**

SVP – Südtiroler Volkspartei | ore 18:00

Koalitionsausschuss befasst sich mit der neuen Situation innerhalb der Mehrheit

Am Montag befasste sich der Koalitionsausschuss mit dem Übertritt des Landtagsabgeordneten und Landesrates Christian Bianchi von Uniti per l’Alto Adige – Lega Alto Adige Südtirol zu Uniti per l’Alto Adige – Forza Italia. Christian Bianchi erklärte in seiner Funktion als neuer Koordinator von Uniti per l’Alto Adige – Forza Italia in Südtirol seine Bereitschaft, die Regierungszusammenarbeit auf der Grundlage des unterzeichneten Programms fortzusetzen.

