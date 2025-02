Comunicato stampa CMRC – Chioccia: “Via Ostiense: Revocata l’ordinanza che imponeva limite di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

Chioccia, Città Metropolitana di Roma "Via Ostiense: Revocata l'ordinanza che imponeva limite di transito ai veicoli di massa superiore a 3,5 tonnellate"

Roma, 3 febbraio 2025- “Dopo le indagini e le verifiche strutturali svolte da Anas sul consolidamento dei ponti al km 13+300 è stata emanata una nuova ordinanza che permette il transito sui ponti siti al km 13+300 ai mezzi aventi massa superiore alle 3,5 tonnellate. Le limitazioni al transito rimarranno per i mezzi superiori alle 26 tonnellate che potranno usufruire di una viabilità alternativa, costituita dalle seguenti direttrici:

provenienza interna ed esterna GRA e Roma centro in direzione Ostia:

– Via Cristoforo Colombo/Via di Mezzocammino;

provenienza Ostia con direzione Roma centro / GRA percorrenza Via Ostiense:

– Km15+100 uscita Via Fiumalbo direzione via Cristoforo Colombo”

Così, in una nota, Manuela Chioccia, Consigliera delegata alla viabilità, mobilità e infrastrutture della Città Metropolitana di Roma.

