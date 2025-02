C.S. Apre un nuovo asilo nido a Bussoleno

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

Comuni di Almese, Avigliana, Borgone Susa, Bruzolo, Bussoleno, Caprie, Caselette, Chianocco,

Chiusa di San Michele, Condove, Mattie, Mompantero, Novalesa, San Didero, San Giorio di Susa,

Sant’Ambrogio di Torino, Sant’Antonino di Susa, Susa, Vaie, Venaus, Villar Dora, Villar Focchiardo

Bussoleno, 3 febbraio 2025

APRE UN NUOVO ASILO NIDO A BUSSOLENO

Nell’ambito della funzione associata in capo all’Unione Montana Valle Susa per la gestione degli asili nido comunali di Avigliana, Sant’Antonino di Susa e Susa, la Giunta dell’Unione, con l’Amministrazione Comunale di Bussoleno, annuncia con grande soddisfazione la realizzazione di un nuovo asilo nido a Bussoleno, in Via Barges 4, presso la struttura “Tetti verdi”. Il nuovo asilo nido, di cui è prevista l’apertura nel settembre 2025, avrà una capienza di circa 30 bambini di età compresa tra i 3 e 36 mesi.