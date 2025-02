[acspro] [CRUmbria-News] “Garantire attenta e puntuale attività di monitoraggio dell’attuazione del Pnrr, Missione 6 ‘Salute’”

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 Nota dei Gruppi di maggioranza a margine della seduta della Prima commissione

dove è stata approvata la loro proposta di legge per istituire una

Commissione speciale sull’attuazione dei progetti

(Acs) Perugia, 3 febbraio 2025 – “Garantire un’attenta e puntuale

attività di monitoraggio dell’attuazione del Pnrr, Missione 6

‘Salute’, e svolgere, anche mediante audizioni e indagini conoscitive,

tutti gli approfondimenti relativi ai progetti in corso, formulando proposte

di interventi legislativi finalizzati, se necessario, ad attuare riforme

connesse all’attuazione degli interventi”.

Con questi obiettivi, “tenuto conto del breve lasso di tempo che separa

l’inizio della XII Legislatura al termine ultimo per realizzare gli

obiettivi previsti”, i gruppi di maggioranza hanno presentato questa

mattina, in Prima commissione, la proposta di legge di istituzione di una

Commissione speciale Pnrr, Missione 6 ‘Salute’.

“La Salute – scrivono in una nota congiunta – è una tema centrale per la

Regione Umbria e la Missione 6 del Pnrr rappresenta un’opportunità epocale

per affrontare e risolvere una serie di criticità che la pandemia da

Covid-19 ha esasperato. In particolare, il traguardo da raggiungere è quello

di potenziare il SSN allineando i servizi ai bisogni delle comunità e dei

pazienti, oltre a rafforzare le strutture, i servizi sanitari di prossimità

e i servizi domiciliari (sviluppando in tal senso soluzioni di telemedicina,

che siano a sostegno dell’assistenza domiciliare e superino la mancanza di

omogeneità dei servizi sanitari sul territorio)”.

“Il raggiungimento di tali obiettivi, come è noto, è al centro del

programma di governo della Giunta regionale per la XII Legislatura. Ferma

restando la centralità dell’Esecutivo nell’attuazione del Piano –

osservano -, essenziale è la funzione di monitoraggio, indirizzo e controllo

che deve essere esercitata dall’Assemblea legislativa. Sul modello delle

esperienze già presenti nei Consigli regionali del Lazio, della Lombardia e

della Liguria, che hanno istituito Commissioni speciali volte a svolgere

indagini e approfondimenti in ordine alle modalità e allo stato di

attuazione del Pnrr, anche in Umbria la Commissione speciale dovrà

esercitare precise funzioni per verificare la correttezza e la ragionevolezza

delle decisioni finora assunte e sottoporre all’Assemblea legislativa

proposte di atti di indirizzo, oltre a formulare proposte di interventi

legislativi, ove ritenuti necessari ad attuare riforme connesse

all’attuazione degli interventi a valere sulla Missione 6 del PNRR”.

“La Commissione speciale avrà una durata temporanea e concluderà i propri

lavori entro 30 mesi dalla data del suo insediamento. Nella proposta –

concludono – vengono indicati i seguenti compiti: svolgere approfondimenti

inerenti la ‘Missione 6: Salute’ del Piano Nazionale di Ripresa e

Resilienza (PNRR); acquisire ogni elemento utile di conoscenza in ordine allo

stato di attuazione e al rispetto del cronoprogramma dei progetti e degli

interventi per i quali la Regione Umbria risulti essere soggetto beneficiario

oppure attuatore degli investimenti a valere sulla Missione 6: ‘Salute’

del PNRR; svolgere audizioni e indagini conoscitive finalizzate a conoscere e

valutare gli effetti degli interventi già realizzati o in corso di

realizzazione a valere sempre sulla Missione 6: ‘Salute’ del PNRR”.

RED/as

link alla notizia: http://consiglio.regione.umbria.it/node/79612