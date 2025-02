(ACON) SALUTE. FASIOLO (PD): PIANO ONCOLOGICO, COINVOLGERE OSPEDALI SPOKE

(AGENPARL) - Roma, 3 Febbraio 2025

(AGENPARL) – lun 03 febbraio 2025 (ACON) Trieste, 3 feb – “In risposta all’interrogazione su quali

saranno i criteri con cui i professionisti del Ssr che hanno

manifestato la propria contrariet? al Piano di rete oncologica

regionale (Ror) parteciperanno al Coordinamento Oncologico

Regionale (Cor) e con quale mandato, l’assessore Riccardi ha

richiamato le modalit? di partecipazione delle diverse figure

professionali nelle articolazioni della Ror previste sia dalla

delibera di giunta 2049/2019, sia dal piano oncologico appena

approvato. In questo caso, l’Assessore si ? limitato a citare il

combinato disposto dei due provvedimenti.

Lo afferma in una nota la consigliera regionale del Pd, Laura

Fasiolo.

“Tra battute e controrepliche – prosegue Fasiolo -, il mio

auspicio ? che possano essere coinvolti, con particolare

attenzione, i professionisti ‘dissenzienti’ rispetto alle

previsioni del Piano oncologico, che preveder? diversi gruppi di

lavoro”.

“Importante ? l’ascolto di chi non ? stato audito in Aula e

rappresenta le esigenze, supportate da dati di attivit?, di

territori sede di ospedali Spoke. Questi ultimi – conclude

l’esponente dem -, pur con minori specialit? rispetto agli

ospedali Hub, hanno avuto il pregio negli anni di maturare

elevate professionalit? e competenze professionali di alto

richiamo che debbono continuare ad essere valorizzate”.

ACON/COM/sm

031851 FEB 25