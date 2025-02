DESIRÒ (LIB-POP): ‘LIBERI OLTRE’ E L’UTILIZZO IMPROPRIO DI LETTERE APERTE, APPELLI E NOMI ALTRUI.

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

(AGENPARL) – dom 02 febbraio 2025 “Fa specie scoprire questa mattina a mezzo web che l’Associazione

‘*Liberi* *Oltre

Le Illusioni*’ citi impropriamente sul suo sito una lettera aperta ed

appello alle istituzioni torinesi, spacciandola per tutt’altro, cioè

redatta e sottoscritta per una presunta richiesta di sospensione di uno

spettacolo, ‘*Il Piccolo Spazzacamino*”, in cartellone alla Scala di

Milano”, così *Claudio Desirò* di *Italia Liberale e Popolare*.

“*Un appello firmato ed inviato ad inizio anno al mondo istituzionale del

Capoluogo piemontese*, scritto per chiedere la sospensione della

programmazione di un evento di chiaro sostegno propagandistico russo,

viene *oggi

trasformato in un appello di richiesta alla Direzione del Teatro milanese*,

“reo”, come riporta ‘Liberi Oltre’, di aver messo in cartellone uno

spettacolo per bambini, contenente una cartina storica del continente

europeo contenente, data la rappresentazione in scena, i confini

dell’Unione Sovietica”, aggiunge *Desirò*.

“Personalmente e come Associazione *Italia Liberale e Popolare* non siamo

mai stati d’accordo ad approcci che abbiano il sentore di *cancel culture*:

la storia va studiata per essere ricordata, non cancellata o artefatta ad

uso e consumo del momento. Per questo, sebbene la Russia di Putin si sia

macchiata di un crimine internazionale violando i confini di uno Stato

sovrano, non credo e non crediamo siano da epurare dai libri di storia e

dalle sceneggiature i richiami storici che raccontano il passato del nostro

continente”, continua *Desirò*.

“A titolo personale ed nome dell’Associazione e dei suoi iscritti firmatari

della lettera aperta originale, *smentiamo di aver firmato una qualunque

richiesta di censura storica inviata al Teatro alla Scala*, come invece

fatto intendere questa mattina sul sito dell’Associazione ‘Liberi Oltre'”,

conclude *Desirò*.