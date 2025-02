cs ao dei colli laringectomizzati 0202

(AGENPARL) - Roma, 2 Febbraio 2025

Prevenzione nelle patologie della laringe, domani al Monaldi Mons. Gennaro Matino presiede la messa per i laringectomizzati in occasione di San Biagio

In occasione della giornata di San Biagio, Santo protettore dei malati di gola, dei laringectomizzati e degli otorinolaringoiatri, il professore Giuseppe Tortoriello, direttore della UOC di Otorinolaringoiatria e Chirurgia Cervico Facciale dell’Azienda Ospedaliera dei Colli e presidente eletto SIO (Società Italiana di Otorinolaringoiatria), ha promosso un importante momento celebrativo per tenere alta l’attenzione sull’importanza della prevenzione nelle patologie della laringe, con particolare attenzione a quelle di natura oncologica.

Lunedì, 3 febbraio, alle ore 11:45, presso la Chiesa del Crocifisso dell’Ospedale Monaldi, sarà celebrata una messa presieduta da Monsignor Gennaro Matino, pro vicario generale della Chiesa di Napoli e a cui sono stati invitati tutti i direttori delle Unità Operative di Otorinolaringoiatria della Campania.

«Si tratta di una celebrazione dedicata ai pazienti laringectomizzati con protesi fonatorie, ai pazienti che hanno avuto la possibilità di beneficiare, presso la nostra struttura, di una chirurgia avanzata ricostruttiva e che, quindi, riescono a parlare senza corde vocali e ai pazienti che hanno avuto interventi in endoscopia con chirurgia laser coadiuvati da bracci robotici» è il commento del professore Tortoriello.

