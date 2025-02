(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Salva Milano. Bonelli: La Russa decida cosa vuole essere, presidente del

Senato o leader di partito

“Il presidente del Senato Ignazio La Russa ha evidentemente un problema di

identità politica. Sembra non sapere più se è consigliere comunale,

regionale o parlamentare. Si occupa di tutto, oggi interviene anche sul

decreto ‘Salva Milano’. Eppure, il suo ruolo dovrebbe essere ben chiaro: è

il presidente del Senato, la seconda carica dello Stato, e come tale

dovrebbe comportarsi con un atteggiamento istituzionale. Se La Russa vuole

fare il leader di Fratelli d’Italia o comunque il capo politico di un

partito, si dimetta dal suo incarico e lo faccia apertamente. Il suo

compito non è intervenire nelle questioni amministrative locali, ma fare il

presidente del Senato.”

Così in una nota Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce nazionale

di Europa Verde.

