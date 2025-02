(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 Invito conferenza stampa del presidente Camillo D’Angelo

Lunedì 3 febbraio ore 10.30 Sala Consiliare

Il bilancio del secondo anno di mandato fra investimenti e visione progettuale.

Presidenza della Provincia di Teramo

Via G. Milli, 2 – 64100 TERAMO

