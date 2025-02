IL COMUNE COMUNICA – lunedì l’assessora Iacovone all’incontro “Infratel incontra le Regioni – Libertà e democrazia digitale: infrastrutture, servizi e connettività”

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 LUNEDÌ L’ASSESSORA IACOVONE ALL’INCONTRO

“INFRATEL INCONTRA LE REGIONI – LIBERTÀ E DEMOCRAZIA DIGITALE: INFRASTRUTTURE, SERVIZI E CONNETTIVITÀ”

Lunedì 3 febbraio, alle ore 10, presso il padiglione 152 della Fiera del Levante, la vicesindaca e assessora alla Transizione digitale Giovanna Iacovone interverrà all’incontro “Infratel incontra le Regioni – Libertà e democrazia digitale: infrastrutture, servizi e connettività”.

Promosso da Infratel in collaborazione con la Regione Puglia, il Dipartimento della Trasformazione Digitale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Federazione ANIE SIT, l’incontro vedrà la partecipazione di istituzioni locali, operatori del settore e comunità del territorio, in una serie di tavoli di lavoro.

L’obiettivo dell’evento è fare un punto sull’attuazione dei diversi progetti in essere sul territorio, sensibilizzare gli enti tecnici e istituzionali e condividere le strategie e le azioni al fine di dare impulso al completamento delle infrastrutture delle reti ultra veloci e di rispettare i tempi previsti per l’attuazione di tutti i punti che il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha messo in atto.

“Infratel incontra le Regioni” rappresenta un impegno congiunto per accelerare il processo di digitalizzazione del Paese, garantendo a tutti i cittadini l’accesso a infrastrutture moderne ed efficienti nel settore delle telecomunicazioni contribuendo a ridurre il divario digitale e a migliorare la connettività nelle diverse aree del territorio nazionale, fattore abilitante in settori vitali come il lavoro, la scuola, la salute.

Per partecipare all’evento è necessario registrarsi compilando il modulo al seguente link: Infratel incontra le Regioni.

Qui il programma completo dell’iniziativa.