FOTO NOTIZIA – Nuovo spazio di comunità nel cuore dell’Oltretorrente: inaugurato Esters’s Corner

Nuovo spazio di comunità nel cuore dell’Oltretorrente: inaugurato Esters’s Corner

Parma, 1 febbraio 2025. Nuovo spazio di comunità nel cuore dell’Oltretorrente: inaugurato Esters’s Corner.

Alla cerimonia hanno partecipato, per il Comune di Parma, il Sindaco Michele Guerra, il Presidente del Consiglio Comunale Michele Alinovi, il Vicesindaco Lorenzo Lavagetto con delega a Cultura e Turismo; Daria Jacopozzi Assessora alla Partecipazione, Quartieri e Associazionismo e Francesco De Vanna, assessore ai Lavori Pubblici e Legalità. Presenti anche i rappresentanti di Ester Aps a partire dal Presidente Gerardo Mangione.

Il nuovo spazio, in via Imbriani 42/A, è stato concesso in comodato d’uso dal proprietario all’associazione Ester APS per l’iniziativa “Contaminare”. Si tratta di un ex negozio non più utilizzato che è stato valorizzato rendendolo accogliente e aperto alla comunità. Il negozio completamente ristrutturato dai soci volontari e grazie all’aiuto di alcuni residente del quartiere, infatti, presenta più ambienti per laboratori di sartoria, piccola falegnameria, presentazioni di libri ed esposizioni di opere artistiche.

Ester APS è un’associazione di promozione sociale, nata all’interno della Casa di Quartiere di Villa Ester, da volontari del Punto di Comunità Oltretorrente. Insieme, hanno deciso di costituire un’associazione con l’obiettivo di sviluppare progetti di comunità a lungo termine nel quartiere Oltretorrente e a Villa Ester.

