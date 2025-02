Almasri. Fratoianni (Avs), i Fratelli d’Italia sull’orlo della crisi di nervi, si inventano paragoni assurdi o irregolarità che non ci sono, diffondono fandonie e improbabili complotti. Rispondendo alle nostre 5 domande Meloni potrà spiegare agli ital…

(AGENPARL) - Roma, 1 Febbraio 2025

(AGENPARL) – sab 01 febbraio 2025 *Almasri. Fratoianni (Avs), i Fratelli d’Italia sull’orlo della crisi di

nervi, si inventano paragoni assurdi o irregolarità che non ci sono,

diffondono fandonie e improbabili complotti. Rispondendo alle nostre 5

domande Meloni potrà spiegare agli italiani e a tutto il globo terraqueo

perché hanno liberato un torturatore e stupratore.*

Dalle parti di Fratelli d’Italia devono essere proprio sull’orlo di una

crisi di nervi se per riuscire a trovare una qualche via di uscita dal

pasticcio vergognoso che hanno creato con il rilascio del torturatore e

stupratore libico, continuano a sviare dal cuore della vicenda e diffondono

a piene mani falsità.

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs.

Non c’è altra spiegazione – prosegue il leader di SI – se arrivano a

paragonare Almasri, superando di gran lunga la soglia del ridicolo, a

Putin. Oppure inventandosi delle irregolarità della CPI che la magistratura

italiana avrebbe verificato.

Invece di inventarsi complotti dei giudici per cercare di sviare dal vero

problema – l’aver liberato un trafficante di esseri umani e un criminale –

rispondano al Parlamento, all’opinione pubblica e alla comunità

internazionale.

Nell’attesa che questo avvenga, Meloni – conclude Fratoianni – può trovare

il tempo di rispondere alle nostre 5 domande, le può trovare su Facebook, X

e Instagram.

Roma, 1 febbraio 2025 ore 14.45

